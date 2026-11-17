Кметът на Перник Станислав Владимиров обяви намеренията на общината да възстанови ски пистата в Голо бърдо. Градоначалникът добави, че до дни администрацията ще стартира процедурата.

Пистата “Цоцевица” е емблематична за Голо бърдо, работила е между 1976 и 1989 г. Тя е била първата и единствена целогодишна изкуствена ски писта на Балканския полуостров. Това е било възможно, тъй като трасето е било покрито със специални полиетиленови отливки с четки, произведени в заводи в Перник и София, позволяващи спускане със ски дори без сняг.

Изкуствената част е била с дължина около 400 метра, а през зимата при наличие на естествен сняг трасето е достигало до 1500 метра. Пистата е разполагала с влек и нощно осветление.