Звездата на ПСЖ и грузинския национален отбор Хвича Кварацхелия е обявен за един от носителите на годишната награда „Личност на годината“ на френското списание GQ.

Списъкът с наградените включва осем личности от спорта, киното и музиката, включително актьорът Нилс Шнайдер, певицата Анжел и рапърът Тиакола. Церемонията по награждаването ще се проведе на 18 ноември в Париж.

„Хвича Кварацхелия, обявен за най-добър играч на сезон 2025/26 в Шампионската лига, беше един от ключовите архитекти на успеха на ПСЖ, който спечели европейската титла за втора поредна година. Днес грузинският футболист е източник на национална гордост и една от най-ярките звезди на европейския футбол“, съобщиха от изданието.

В момента Кварацхелия се възстановява от скъсани кръстни връзки на коляното и почти сигурно е аут до края на сезона.