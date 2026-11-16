За историята: и Естония ни победи за първи път

България завърши със загуба участието си в Лига на нациите. "Лъвовете" отстъпиха с 1:2 на Естония в Талин в мач от група 4 на Лига С. Патрик Кристал откри резултата в 8-ата минута, а в края на първата част Светослав Ковачев изравни. Успехът на естонците донесе Кевор Палумец в 60-ата минута.

Това беше първа загуба за България от този съперник. Нашите допуснаха поражения за първи път и от другите отбори в групата - Люксембург и Исландия.

"Лъвовете" завършиха на трето място вк райното класиране с 4 точки и 4 отбелязани гола при 12 допуснати. Естония остана втори с 12 точки, на две зад лидера Исландия. Люксембург остана последен с три.

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Ръководството на Левски работи усилено по зимната селекция. Приоритет са привличането на дясно крило и централен нападател.

ТАРАЛЕЖ научи, че една от опциите пред "сините" за десния фланг на атаката на Ян Масомбо. Французинът играе за австрийския Алтах. Той е на 26 години и е висок 186 сантиметра. Може да играе и в средата на терена.

От началото на сезона Масомбо е вкарал седем гола и е направил две асистенции в 13 мача за своя отбор. Договорът му е до лятото, като има опция да бъде удължен с още 12 месеца.

Енчо Керязов: Бюджетът за спорта за пръв път надхвърля 100 млн. евро

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година. Той съобщи, че сумата е увеличена с 20% в сравнение с миналата година и достига малко над 107 милиона евро, като за първи път в историята преминава границата от 100 милиона евро.

„Увеличението на бюджета означава и по-голяма отговорност, а дали това е успех ще покажат резултатите“, заяви Керязов.

С 30% повече ще бъдат средствата за олимпийска подготовка за елитните състезатели, както и за спортните клубове. 20% увеличение се предвижда за спортните федерации, в това число и за кадровото им осигуряване. С 15 на сто повече са парите за ученически спорт, а с 13% са увеличени средствата за спорт на хора с увреждания. Най-голямото увеличение с 41 процента е за младежката дейност.

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив обяви, че води преговори с потенциални нови собственици. От управата на „смърфовете“ обаче уточниха, че преговорите са в начален етап и за момента няма да разкриват повече информация.

"Уважаеми локомотивци,

Бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив.

Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба", написаха от клуба.

БФС поиска стадион "Септември"

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов разкри, че Българският футболен съюз (БФС) е заявил намерение да инвестира в Спортен комплекс Септември в София.

Керязов коментира базата при представянето на параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година и развитието на спортната инфраструктура.