Сравнително топло за средата на ноември време ще се задържи у нас през следващите дни. Температурите на места ще достигнат 20 градуса, но времето ще бъде динамично, с променлива облачност, сутрешни мъгли, валежи от дъжд и усилване на вятъра.

През нощта срещу вторник в много райони на страната ще има превалявания от дъжд, които до сутринта ще спрат. В низините на места ще се образуват мъгли. Минималните температури ще бъдат между 4 и 11 градуса, а максималните ще достигнат 13–18 градуса. В София термометрите ще показват около 13 градуса.

През деня облачността постепенно ще намалее, но вечерта отново ще се увеличи. Ще духа слаб, а в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад.

По Черноморието преди обяд също ще има превалявания от дъжд, след което облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса, а вятърът ще е умерен от запад-северозапад.

В планините сутринта ще има валежи, придружени от силен и бурен запад-югозападен вятър. Максималните температури в курортите ще варират от 3–4 градуса на Алеко и Мальовица до около 13 градуса в Пампорово.

Какво време ни очаква до края на седмицата?

В сряда времето ще бъде ветровито, с умерен, на места и силен южен вятър. Сутринта в низините отново ще има мъгли, а следобед в Северозападна България ще започнат валежи от дъжд. Температурите ще останат по-високи от обичайните за сезона, като максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса.

В четвъртък и петък затоплянето ще продължи. Въпреки високите за ноември температури облачността ще бъде значителна, а в отделни райони се очакват слаби превалявания.

В събота времето отново ще бъде ветровито, на места с валежи от дъжд. Ще започне постепенно понижение на температурите.

Дъждове и снеговалежи в Европа

В по-голямата част от Европа времето ще бъде облачно, на места ветровито и с валежи. Значителни количества дъжд се очакват в Западна и Централна Европа, на Пиренейския полуостров и в Северна Италия.

Сняг ще вали на места в Северна Англия, в района на Алпите и в източните части на Скандинавския полуостров.

На Балканите сутринта в много райони ще има мъгли, които около обяд ще се разсеят. В по-голямата част от полуострова ще преобладава слънчево време, докато в северозападните райони ще има валежи от дъжд, които през нощта ще се усилят.