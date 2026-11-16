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Нощно бдение в Драгоман в памет на 18-годишната Милена

Нощно бдение в Драгоман в памет на 18-годишната Милена

Тя загинала след удар с кола от пиян граничен полицай

Нощно бдение в памет на 18-годишната Милена, която загина, след като беше блъсната на пешеходна пътека от пиян граничен полицай, се проведе в Драгоман. Трагедията потопи в скръб родното ѝ село Алдомировци, където близки, приятели и съученици не могат да повярват на случилото се.

Милена е трябвало да бъде абитуриентка тази година. Учила е в гимназия в Сливница, а за кратко е била и част от местния волейболен отбор, откъдето също изразиха съболезнования към семейството ѝ.

„Беше уникален човек – слънчева, забавна. Много е гадно“, сподели нейна съученичка пред БНТ.

Кметът на Алдомировци Тодор Петков, който познава семейството от години, също изрази болката си от трагедията.

„Познавам семейството, семейни приятели бяхме, познавах я от малка. Трябваше да е абитуриентка тази година. Ученолюбиво, трудолюбиво момиче, както и родителите. Какво става с тази държава? Никакъв ред“, заяви той.

Фаталният инцидент е станал в ранните часове на 15 ноември в Драгоман. Момичето е било откарано в „Пирогов“, но въпреки усилията на лекарите е починало от тежките си травми.

Зад волана на автомобила е бил служител на „Гранична полиция“, чиято проба с дрегер е отчела 1,63 промила алкохол. Той е задържан за срок до 72 часа и срещу него е повдигнато обвинение.

От МВР съобщиха, че срещу служителя е образувано тежко дисциплинарно производство и той е отстранен от длъжност. По думите на директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман комисар Светослав Костадинов подобни служители нямат място в системата.

Очакваното нощно бдение ще събере хората, които искат да почетат паметта на Милена и да изразят съпричастност към семейството ѝ.

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