Новини
Търси
Подкаст
Политика

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Според Василев основното предизвикателство пред кабинета е да ограничи публичните разходи, без това да се отрази негативно върху доходите на гражданите

Правителството поставя началото на по-отговорна бюджетна политика, като за първи път от години се предвижда намаляване на държавните разходи. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Слави Василев в ефира на NOVA.

„С Бюджет 2027 правителството вече реално влиза в своите правомощия“, коментира Василев. По думите му новата финансова рамка слага край на безразборното харчене, като част от ведомствата ще трябва да се съобразят с по-ограничени средства заради бюджетния дефицит от 5,7%.

„Ако човек погледне числата, ще види, че за 2027 година разходите на държавата падат с цял 1 милиард евро. Това е елемент на тази консолидирана фискална рамка, елемент на тази бюджетна отговорност, за която премиерът говореше“, посочи той.

Според Василев основното предизвикателство пред кабинета е да ограничи публичните разходи, без това да се отрази негативно върху доходите на гражданите.

Заместник-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ коментира и недоволството сред служителите в сектор „Сигурност“, чиито възнаграждения няма да бъдат увеличени през следващата година.

„В МВР е нормално хората да имат известна фрустрация от заложените параметри, защото заплатите в сектор „Сигурност“ няма да растат, но да напомня, че те имаха ръст във всички предходни приети бюджети. И то много повече от останалите“, подчерта Василев.

За разлика от служителите в системата на МВР, учителите ще получат увеличение на възнагражденията със 7,5%, предвиждат параметрите на бюджета.

Василев засегна и темата за финансирането на личната помощ за хората с увреждания. По думите му през 2027 г. средствата за лични асистенти достигат 1,2 млрд. евро.

Той увери, че през следващата година няма да има промени в действащия механизъм. Впоследствие обаче управляващите ще търсят нов модел за изчисляване на разходите, така че да се ограничи тяхното непрекъснато и значително нарастване.

Според Василев целта е да се гарантира устойчивост на системата, като същевременно се запази необходимата подкрепа за хората, които разчитат на услугата.

Още по темата

Гълъб Донев за финансовата рамка за 2027: Това е Бюджет на вразумяването

Гълъб Донев за финансовата рамка за 2027: Това е Бюджет на вразумяването

Правителството внесе проектобюджета за 2027 година в Народното събрание

Правителството внесе проектобюджета за 2027 година в Народното събрание

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

Правителството внесе проектобюджета за 2027 година в Народното събрание

Правителството внесе проектобюджета за 2027 година в Народното събрание

Кабинетът одобри покупката на пет зенитно-ракетни комплекса и гаубици

Кабинетът одобри покупката на пет зенитно-ракетни комплекса и гаубици

Йотова от Камбоджа: Военните конфликти по света достигнаха рекордните 66

Йотова от Камбоджа: Военните конфликти по света достигнаха рекордните 66

Божидар Божанов: Искаме бюджетният дефицит да е до 3%

Божидар Божанов: Искаме бюджетният дефицит да е до 3%

Водещи

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

  • Току-що
Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

  • Преди 11 минути
Стилиян Петров отправи послание към националите

Стилиян Петров отправи послание към националите

  • Преди 12 минути
Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

  • Преди 13 минути
Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

Официално: Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

  • Преди 25 минути
НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

  • Преди 33 минути
Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

Мицкоски от Брюксел: Промените в конституцията идват в повече на македонците

  • Преди 34 минути
Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

Ремонтът на пътя Враца – Мездра продължава, дейностите ще приключат през 2027 г.

  • Преди 42 минути
Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Кремъл с големи очаквания за срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

  • Преди 49 минути
Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

  • Преди 56 минути
Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Напрежение в Костинброд заради апорт на над 2100 декара общинска земя

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

Билетите за Дербито на Варна са в продажба

  • Преди 1 час
Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

Tesla инвестира 3 млрд. евро в разширяване на завода си край Берлин

  • Преди 1 час
Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

  • Преди 1 час
Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

Мая Санду: Пътят на Молдова към ЕС е гаранция за добрите отношения с Украйна

  • Преди 1 час