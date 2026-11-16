Слави Василев: С Бюджет 2027 слагаме край на безразборното харчене, разходите намаляват с 1 млрд. евро

Правителството поставя началото на по-отговорна бюджетна политика, като за първи път от години се предвижда намаляване на държавните разходи. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Слави Василев в ефира на NOVA.

„С Бюджет 2027 правителството вече реално влиза в своите правомощия“, коментира Василев. По думите му новата финансова рамка слага край на безразборното харчене, като част от ведомствата ще трябва да се съобразят с по-ограничени средства заради бюджетния дефицит от 5,7%.

„Ако човек погледне числата, ще види, че за 2027 година разходите на държавата падат с цял 1 милиард евро. Това е елемент на тази консолидирана фискална рамка, елемент на тази бюджетна отговорност, за която премиерът говореше“, посочи той.

Според Василев основното предизвикателство пред кабинета е да ограничи публичните разходи, без това да се отрази негативно върху доходите на гражданите.

Заместник-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ коментира и недоволството сред служителите в сектор „Сигурност“, чиито възнаграждения няма да бъдат увеличени през следващата година.

„В МВР е нормално хората да имат известна фрустрация от заложените параметри, защото заплатите в сектор „Сигурност“ няма да растат, но да напомня, че те имаха ръст във всички предходни приети бюджети. И то много повече от останалите“, подчерта Василев.

За разлика от служителите в системата на МВР, учителите ще получат увеличение на възнагражденията със 7,5%, предвиждат параметрите на бюджета.

Василев засегна и темата за финансирането на личната помощ за хората с увреждания. По думите му през 2027 г. средствата за лични асистенти достигат 1,2 млрд. евро.

Той увери, че през следващата година няма да има промени в действащия механизъм. Впоследствие обаче управляващите ще търсят нов модел за изчисляване на разходите, така че да се ограничи тяхното непрекъснато и значително нарастване.

Според Василев целта е да се гарантира устойчивост на системата, като същевременно се запази необходимата подкрепа за хората, които разчитат на услугата.