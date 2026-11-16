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Билетите за Дербито на Варна са в продажба

Билетите за Дербито на Варна са в продажба
Facebook/ FC Spartak Varna

Двубоят е в събота от 17:15 часа

Билетите за Дербито на Варна между Спартак Варна и Черно море вече са в продажба, съобщиха „соколите“, които са домакини на Битката за морската ни столица.

Мачът от 15-ия кръг на първенството е в събота (21 ноември), от 17:15 часа, като пропуските за него са на цена от 5 до 30 евро и вече са в онлайн и физическа продажба.

Ето какво написаха от Спартак Варна за билетите за мача с Черно море:

„БИЛЕТИ ЗА ДЕРБИТО В ПРОДАЖБА!

21.11.2026 г.

17:15 ч.

У дома

ФК Спартак Варна - ПФК Черно море

Цени на билетите:

Стандартен билет – 12 €

Пенсионерски билет – 5 €

Ученически билет (13.99–17.99 г.) – 5 €

Ученици под 13.99 г. – БЕЗПЛАТНО

VIP билет – 30 €

Гостуващи привърженици – 12 €

Билети ще откриете във феншопа на стадион „Спартак“.

Работно време: 09:00 – 19:00 ч.

Онлайн билети ТУК

В деня на мача билети ще се продават и на касите около стадиона.

Касите отварят в 14:30 ч.

Важно за всички привърженици: По препоръка на полицията входът откъм ул. „Селиолу“ няма да бъде отворен за този мач.

ТОВА Е БИТКАТА ЗА ВАРНА!

Дербито наближава! Нека напълним стадион „Спартак“ и да превърнем трибуните в синьо-бяла крепост. Нека заедно покажем какво означава да си спартаклия! Отборът има нужда от нас във всеки момент, във всяка минута, до последния съдийски сигнал!

Купи своя билет предварително. Ела на стадиона. Бъди част от дербито!

ВСИЧКИ НА СТАДИОНА!“.

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