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Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Терзиев предлага спешно финансиране, за да предотврати затварянето на над 70 яслени групи

Над 70 яслени групи в София са застрашени от затваряне заради недостиг на медицински сестри

Над 70 действащи яслени групи в София са изправени пред риск от закриване заради недостига на медицински сестри и липсата на държавно финансиране за педагозите, назначени на тяхно място. За да предотврати затварянето им, кметът Васил Терзиев внася извънреден доклад в Столичния общински съвет с предложение общината да поеме разходите за възнагражденията им.

По изчисления на Столичната община необходимите средства за следващите три месеца възлизат на около 500 000 евро. На годишна база, включително при разкриване на нови яслени групи, разходите могат да надхвърлят 2 млн. евро. В същото време предвидените от държавата средства за заплати на незаетите медицински сестри ще трябва да бъдат върнати.

Проблемът възниква след отговор на Министерството на здравеопазването на запитване от Столичната община. От ведомството посочват, че финансовото и трудовоправното обезпечаване на педагозите, които заместват медицинските специалисти в яслените групи, не е в неговите правомощия.

Съгласно действащата нормативна уредба при трайна невъзможност за назначаване на медицинска сестра в яслена група могат да работят педагог, преминал специализирано обучение, и детегледачка. Изискването е в детското заведение да има поне един медицински специалист за всички яслени групи.

От Столичната община обаче уточняват, че средствата, предвидени за медицински сестри по бюджетната функция „Здравеопазване“, не могат да бъдат пренасочени за заплати на педагозите. Същевременно във функция „Образование“ липсва финансиране за тези длъжности.

Според общинската администрация ситуацията не само застрашава работата на съществуващите групи, но и възпрепятства разкриването на нови места. Директори на детски градини в районите „Слатина“, „Подуяне“, „Младост“, „Люлин“, „Оборище“ и „Красно село“ вече имат готовност да открият допълнителни яслени групи.

По данни на общината в столичните детски градини има над 3500 свободни места, а в редица райони са налични и помещения, подходящи за яслени групи.

Към октомври в София функционират 260 яслени групи, за които според нормативните изисквания са необходими 520 медицински сестри. Реално назначените обаче са едва 364. При тези условия 78 групи са застрашени от затваряне, което би засегнало 1716 вече приети деца.

От Столичната община подчертават, че през последните повече от две години многократно са предлагали промени в организацията и финансирането на яслените групи. До намирането на трайно решение на национално ниво местната власт ще търси възможност да осигури необходимите средства от общинския бюджет.

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