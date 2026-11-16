Хакери пращат фалшиви SMS-и и имейли от името на МВР и КАТ

Хакери се опитват да откраднат лични и банкови данни чрез фалшиви SMS съобщения, представяйки се за държавни институции като МВР, КАТ и Пътна полиция, под претекст за неплатени пътни глоби.

От Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност алармират, че потребителите получават текстови съобщения със спешен и официален тон от международни телефонни номера. В тях се твърди, че срещу получателя има издаден електронен фиш, глоба за превишена скорост или друг административен акт, за който се изисква въвеждане на лична информация.

Към съобщенията са прикачени линкове, водещи към измамни уебсайтове, които имитират визията на официалните портали на МВР. Експертите съветват гражданите да не отварят тези връзки, а да проверяват за евентуални задължения единствено през официалните страници на институциите или утвърдените електронни услуги.

Паралелно с това от МВР предупредиха за възобновена фишинг кампания по имейл, при която в писмата липсва конкретен регистрационен номер на автомобил. Институцията призовава получателите да четат внимателно съдържанието и в никакъв случай да не попълват пароли или данни от банкови карти.

Ако вече сте въвели банкова информация на подобен сайт, трябва незабавно да се свържете с обслужващата ви банка, за да блокирате картата си и да следите сметката си за неоторизирани плащания. За подобни опити за измама гражданите могат да подават сигнали и към Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.