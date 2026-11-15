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МВР засече 26 пияни и трима дрогирани шофьори за денонощие

МВР засече 26 пияни и трима дрогирани шофьори за денонощие
БТА

Полицията провери над 14 500 превозни средства и издаде близо 4400 фиша и акта за нарушения

Общо 26 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и трима под въздействието на наркотични вещества са установени през последното денонощие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) след проведена специализирана полицейска операция в страната.

В рамките на акцията са проверени 14 508 моторни превозни средства, като е извършен контрол на 17 688 водачи и пътници.

За установените нарушения са съставени 3971 фиша и 421 акта.

От заловените 26 шофьори след употреба на алкохол 11 са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 15 – с над 1,2 промила. Един водач е отказал проверка.

Полицията е установила и трима шофьори, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Други четирима са отказали да бъдат тествани.

От МВР уточняват, че основният акцент на операцията е ограничаването на шофирането след употреба на алкохол и наркотици, както и установяването на неправоспособни водачи.

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