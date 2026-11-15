Селекционерът на Естония очаква различна България след смяната на треньора

Естония очаква различен двубой срещу България в сравнение с нулевото равенство в Пловдив през септември. Според селекционера Юрген Хен промяната на треньорския пост при съперника ще се отрази на подготовката и тактиката му. Срещата от последния кръг в група С/4 на Лигата на нациите е в понеделник от 19:00 часа в Талин.

„България идва с нов треньор и различен начин на подготовка. Не очаквам тактически същата среща. Подготвили сме се за труден мач и мотивиран съперник“, заяви Хен.

Естонският селекционер коментира и тежката загуба на България с 0:5 от Исландия. Според него подобен резултат може да предизвика силна реакция от страна на „лъвовете“.

„Понякога е по-лесно да играеш след труден резултат, защото тогава реакцията може да бъде по-истинска и по-силна. Ние трябва да сме готови за всичко и да следваме своите стандарти“, добави Хен.

Капитанът на Естония Карол Метц също очаква тежък двубой и призова съотборниците си да ограничат грешките. „Вероятно в България не са вярвали, че ще бъдат в такава позиция, но това се случва във футбола. Трябва да сме готови за труден мач“, каза защитникът на Бохум.

Естония си осигури най-малко второто място в групата и участие в бараж за изкачване в Лига В. Тимът все още има шанс да завърши първи - необходимо е да победи България, а по същото време Люксембург да спечели гостуването си на Исландия. Първият двубой между България и Естония завърши 0:0, след което тогавашният селекционер на „лъвовете“ Александър Димитров подаде оставка.