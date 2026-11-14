Само Лихтенщайн е губил по-тежко от България срещу Исландия

Срамната загуба на България от Исландия с 0:5 в Лигата на нациите е втората най-голяма победа на северняците в цялата им футболна история. Единственото уточнение е, че тук включваме само официалн мачове, а не такива с контролен характер. Исландците са побеждавали с повече само Лихтенщайн (7:0). Азербайджан е третият отбор, получил пет попадения от тима в официална среща.

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Лихтенщайн - Исландия 0:7 (26 март 2023 г.)

Най-голямата победа в историята на Исландия е постигната на 26 март 2023 г. в среща от квалификациите за европейското първенство през 2024 г. Исландците разгромяват Лихтенщайн със 7:0. Голямата фигура е тази на капитана Арон Гунарсон, който вкарва хеттрик.

Хакон Арнар Харалдсон също се разписва, а останалите попадения допълват разгрома, който е оформен с още два гола в заключителните минути. Няколко футболисти на Исландия отбелязват първите си голове за националния отбор именно в тази среща.

Исландия - Азербайджан 5:0 (5 септември 2025 г.)

Това пък е най-голямата домакинска победа на исландците. Разгромът с 5:0 над Азербайджан дава успешен старт на квалификациите за Мондиал 2026.

Първото полувреме се оказва сравнително трудно за домакините, които срещат организирана съпротива. В добавеното време на първата част Виктор Палсон все пак успява да открие резултата. След почивката обаче Исландия показва съвсем различно лице. Исак Йоханесон отбелязва два гола в рамките на девет минути и практически решава изхода на срещата.

Алберт Гудмундсон и Кристиан Хлинсон също се разписват, оформяйки крайното 5:0.