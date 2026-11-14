Microsoft изрази "дълбоко съжаление" за глобалното прекъсване на услуги
Американският софтуерен гигант посочи като причина "технически проблем" за спиране на услугите си
Компанията Microsoft (Майкрософт) заяви, че "дълбоко съжалява" за глобалното прекъсване на услугите, което наруши функционирането на електронната поща, срещите и други важни инструменти, като добави, че е отстранила основния проблем и възстановява услугите за останалите клиенти и региони.
Американският софтуерен гигант посочи като причина "технически проблем", възникнал по време на по-ранно разширяване на капацитета на мрежата, проявил се след неотдавнашна промяна в мрежата.
Компанията подчерта, че инцидентът не е свързан с кибератака или действията на изкуствен интелект (ИИ).
"Наблюдаваме цялостно възстановяване и стабилност в нашите услуги", според изявлението на Майкрософт.
Сривът започна късно следобед в четвъртък и продължи и вчера. Правителства, училища, компании и потребители загубиха достъп до облачните услуги, които са в основата на ежедневната работа по целия свят. Смущенията в приложенията и инструментите на компанията се разпростряха отвъд услугата за електронна поща "Аутлук" към по-широкия пакет "Майкрософт 365", включително приложението "Тиймс". ИИ асистентът "Копайлът" също се сблъска с проблеми.
Microsoft ("Майкрософт") съобщи, че е възстановила услугите "постепенно", за да "осигури стабилно възстановяване".