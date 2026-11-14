Microsoft изрази "дълбоко съжаление" за глобалното прекъсване на услуги

Компанията Microsoft (Майкрософт) заяви, че "дълбоко съжалява" за глобалното прекъсване на услугите, което наруши функционирането на електронната поща, срещите и други важни инструменти, като добави, че е отстранила основния проблем и възстановява услугите за останалите клиенти и региони.

Американският софтуерен гигант посочи като причина "технически проблем", възникнал по време на по-ранно разширяване на капацитета на мрежата, проявил се след неотдавнашна промяна в мрежата.

Компанията подчерта, че инцидентът не е свързан с кибератака или действията на изкуствен интелект (ИИ).

"Наблюдаваме цялостно възстановяване и стабилност в нашите услуги", според изявлението на Майкрософт.

Сривът започна късно следобед в четвъртък и продължи и вчера. Правителства, училища, компании и потребители загубиха достъп до облачните услуги, които са в основата на ежедневната работа по целия свят. Смущенията в приложенията и инструментите на компанията се разпростряха отвъд услугата за електронна поща "Аутлук" към по-широкия пакет "Майкрософт 365", включително приложението "Тиймс". ИИ асистентът "Копайлът" също се сблъска с проблеми.

Microsoft ("Майкрософт") съобщи, че е възстановила услугите "постепенно", за да "осигури стабилно възстановяване".