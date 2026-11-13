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Microsoft овладя глобалния срив на услугите си

Microsoft овладя глобалния срив на услугите си
АП/БТА

Според разясненията на корпорацията сривът е възникнал вследствие на дефект, заложен при предишно надграждане на мрежовия капацитет, който се е активирал след скорошна промяна в конфигурацията на мрежата

Технологичният гигант Microsoft Corp. обяви в официално изявление, че е отстранил първопричината за мащабния срив на своите облачни услуги и поднесе извинения на потребителите за причиненото неудобство. От компанията подчертаха, че инцидентът се дължи на чисто технически проблем, който „не е свързан с киберзаплахи или с изкуствен интелект-агенти“.

Според разясненията на корпорацията сривът е възникнал вследствие на дефект, заложен при предишно надграждане на мрежовия капацитет, който се е активирал след скорошна промяна в конфигурацията на мрежата.

В съобщението се посочва, че процесът по пълно възстановяване на системите продължава, като екипите на компанията са избрали да го извършват поетапно, „потвърждавайки стабилността на всеки етап“. Макар този подход да изисква повече време, от Microsoft отбелязват, че той гарантира дългосрочна надеждност на инфраструктурата, а след приключване на вътрешния анализ ще бъде публикуван и пълен доклад за инцидента.

Глобалното прекъсване започна в четвъртък вечерта и продължи близо 18 часа, засягайки милиони потребители, компании, авиолинии и държавни институции в над 70 държави. Най-сериозно бяха засегнати електронната поща Outlook (Exchange Online), комуникационната платформа Teams и ИИ асистентът Copilot, като само в пика на проблема платформата Downdetector отчете близо 130 000 сигнала за неработеща поща.

Към днешния следобед от Microsoft отчетоха широко възстановяване и стабилизиране на услугите в Европа, Северна Америка и Азия, като опашките от забавени имейли вече се връщат към нормалните си нива, но предупредиха, че отделни потребители все още може да изпитват временни затруднения при достъпа.

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