Сухопътните войски отварят вратите си за посетители в цялата страна по повод празника си

С дни на отворените врати, демонстрации на военна техника и празнични концерти Сухопътните войски ще отбележат своя празник - 19 ноември. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Инициативата започна днес в 1-ви разузнавателен батальон в Свобода, където ученици имаха възможност да разгледат оборудването и въоръжението и да се запознаят с работата на военнослужещите.

На 17 ноември дни на отворените врати ще се проведат в:

Хасково - от 10:00 до 14:00 ч.

Благоевград и Враца - от 9:00 до 13:00 ч.

Смолян - от 10:00 до 16:00 ч.

Асеновград - от 9:30 до 16:00 ч.

На 18 ноември посетители ще приемат военните формирования в:

Стара Загора и Ямбол - от 10:00 до 14:00 ч.

Плевен - от 10:00 до 13:00 ч.

Шумен - от 10:00 до 16:00 ч.

Пловдив - от 13:00 до 15:30 ч.

Горна Оряховица - от 10:00 до 15:00 ч.

На самия празник, 19 ноември, 38-и батальон в Мусачево ще отвори врати от 9:00 до 13:00 ч.

Посетителите ще могат да научат повече за военната професия, задълженията на военнослужещите и възможностите за професионална реализация в Сухопътните войски.

Празнични концерти в четири града

Част от честванията ще бъдат и концерти на военни оркестри.

На 17 ноември от 12:00 ч. оркестърът на 61-ва Стрямска механизирана бригада ще свири на площад "20 юли" в Карлово, а на 18 ноември по същото време - на площад "Севтополис" в Казанлък.

На 19 ноември от 9:30 ч. оркестърът на 13-о бригадно командване ще изнесе концерт във Военния клуб в Сливен.

Същия ден от 12:30 ч. Представителният духов оркестър на Военновъздушните сили ще изнесе концерт на площад "Акад. Н. Хайтов" в Асеновград.

Целта на инициативата е да доближи гражданите до ежедневието на българските военнослужещи и да представи възможностите за служба в Българската армия.