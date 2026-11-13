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Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

„Жълто-черните" се отказаха от 10 милиона евро на година за радост на феновете

Борусия Дортмунд сложи край на противоречивото си партньорство с оръжейния производител „Райнметал". Двете страни са се договорили спонсорският договор да не бъде подновяван след изтичането му през юни 2027 година. Решението идва след продължителен натиск от страна на феновете, които бяха против сделката още от обявяването й през май 2024 г.

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По официални данни Борусия Дортмунд има 218 000 активни членове, което прави клуба един от най-следваните в света. Основният аргумент на противниците на сделката беше, че „жълто-черните" не трябва да рекламират компания, чиято основна дейност е свързана с производството на оръжия и военно оборудване.

Решението обаче има и сериозно финансово измерение. Според германските медии договорът с „Райнметал" е носил на Борусия Дортмунд сума, достигаща приблизително 10 милиона евро годишно. Това означава, че клубът доброволно се отказва от значителен финансов ресурс в името на отношенията със своите привърженици и запазването на единството в организацията.

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