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САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия
АР/БТА

Администрацията на Тръмп предупреди Абуджа още миналата година, а темата за сигурността остава сред водещите преди изборите през януари 2027 г.

Насилието срещу християнските общности в Нигерия остава сериозен повод за безпокойство за американското правителство. Това заяви Държавният департамент на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Позицията на Вашингтон идва година след като администрацията на президента Доналд Тръмп включи Нигерия в списъка на държавите, предизвикващи особена загриженост заради нарушения на религиозните свободи.

През ноември миналата година Тръмп отправи предупреждение към западноафриканската страна, като дори заплаши с военни действия заради отношението към християните. Нигерийските власти отхвърлиха обвиненията и определиха решението на САЩ като основано на дезинформация и неточни данни.

Говорителят на нигерийското Министерство на информацията Мохамед Идрис не е отговорил незабавно на запитване за коментар.

Представители на правителството в Абуджа многократно са заявявали, че страната се изправя срещу терористични организации и въоръжени групировки, а не провежда политика на преследване на християни. Властите посочват, че биха приели американска помощ в борбата с ислямистките бунтовници, ако бъде спазван суверенитетът и териториалната цялост на страната.

Сигурността се очертава като един от основните въпроси в политическия дебат преди президентските и парламентарните избори в Нигерия, насрочени за 16 януари 2027 г.

Най-населената държава в Африка продължава да се сблъсква с множество предизвикателства в областта на сигурността. В северните части действат ислямистки въоръжени групировки и престъпни банди, има и чести конфликти между земеделци и скотовъдци. В южните райони проблем остават отвличанията с цел получаване на откуп.

В Нигерия живеят представители на над 200 етнически групи, изповядващи християнство, ислям и традиционни местни религии. Макар страната да има дългогодишна история на съжителство между различните общности, периодично възникват насилствени сблъсъци, свързани с етническо напрежение и конкуренция за ограничени ресурси.

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