Новини
Търси
Подкаст
Свят

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна
АР/БТА

На срещата в германската столица се очаква да присъстват Еманюел Макрон и Анди Бърнам, като основната цел е съгласуване на единна позиция по преговорите за прекратяване на войната

Съюзниците на Украйна, обединени в групата „Коалиция на желаещите“, ще проведат среща в Берлин на 19 ноември, за да съгласуват обща позиция по продължаващите преговори за прекратяване на войната. Това съобщи говорител на германското правителство, цитиран от France 24.

Очаква се в срещата да участват френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Анди Бърнам.

Основната цел на разговорите е съюзниците на Киев да изработят единен подход към дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна.

ТАРАЛЕЖ припомня, че „Коалицията на желаещите“ е международна група от държави, обединени около подкрепата за Украйна и търсенето на гаранции за сигурността на страната след прекратяването на бойните действия.

Инициативата беше подета през февруари 2025 г. по инициатива на френския президент Еманюел Макрон, а официално беше обявена през март същата година от бившия британски премиер Киър Стармър. 

В коалицията участват държави от Европейския съюз и други международни партньори, сред които Норвегия, Канада, Турция, Австралия, Нова Зеландия и Япония. Форматът не е част от структурите на НАТО или ЕС, а представлява доброволно обединение на държави, които координират действията си в подкрепа на Киев.

Основните цели на коалицията са да осигурява дългосрочна военна и финансова подкрепа за Украйна, да координира натиска върху Русия и да изработи гаранции за сигурността на украинската държава при евентуално мирно споразумение.

Сред обсъжданите идеи е създаването на многонационални сили, които биха могли да бъдат разположени в Украйна след прекратяване на военните действия. Целта им би била да възпират нова руска агресия и да подпомагат запазването на мира.

Коалицията подчертава, че бъдещото мирно споразумение трябва да гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна, а решенията за бъдещето на страната не могат да бъдат вземани без участието на Киев.

 
 
 

Още по темата

Мерц призова Тръмп да не изключва Европа от преговорите с Путин

Мерц призова Тръмп да не изключва Европа от преговорите с Путин

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да гарантира мир, Путин само ще отложи нова агресия

Макрон търси нова рамка за сигурност в Европа

Макрон търси нова рамка за сигурност в Европа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

Руска атака нанесе щети на Националната академия на изкуствата в Киев

Руска атака нанесе щети на Националната академия на изкуствата в Киев

Турция и Катар сключиха споразумение за взаимна отбрана

Турция и Катар сключиха споразумение за взаимна отбрана

Мерц: Германия ще участва в предстоящите мирни преговори за Украйна

Мерц: Германия ще участва в предстоящите мирни преговори за Украйна

Водещи

Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление

Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление

  • Преди 3 минути
Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

  • Преди 5 минути
Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

  • Преди 10 минути
„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ

„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ

  • Преди 12 минути
"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване

"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

  • Преди 20 минути
Над 200 килограма живак и опасни химикали стоят изоставени в склад в Перник повече от две години

Над 200 килограма живак и опасни химикали стоят изоставени в склад в Перник повече от две години

Българин бе отличен с Медал на Британската империя

Българин бе отличен с Медал на Британската империя

  • Преди 36 минути
Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

  • Преди 36 минути
Сухопътните войски отварят вратите си за посетители в цялата страна по повод празника си

Сухопътните войски отварят вратите си за посетители в цялата страна по повод празника си

  • Преди 45 минути
Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

  • Преди 52 минути
Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

  • Преди 54 минути
САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

  • Преди 55 минути
Новата власт в Сърбия спира оръжието за Израел

Новата власт в Сърбия спира оръжието за Израел

  • Преди 55 минути
Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов

Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов

  • Преди 58 минути