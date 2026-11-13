„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна
На срещата в германската столица се очаква да присъстват Еманюел Макрон и Анди Бърнам, като основната цел е съгласуване на единна позиция по преговорите за прекратяване на войната
Съюзниците на Украйна, обединени в групата „Коалиция на желаещите“, ще проведат среща в Берлин на 19 ноември, за да съгласуват обща позиция по продължаващите преговори за прекратяване на войната. Това съобщи говорител на германското правителство, цитиран от France 24.
Очаква се в срещата да участват френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Анди Бърнам.
Основната цел на разговорите е съюзниците на Киев да изработят единен подход към дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна.
ТАРАЛЕЖ припомня, че „Коалицията на желаещите“ е международна група от държави, обединени около подкрепата за Украйна и търсенето на гаранции за сигурността на страната след прекратяването на бойните действия.
Инициативата беше подета през февруари 2025 г. по инициатива на френския президент Еманюел Макрон, а официално беше обявена през март същата година от бившия британски премиер Киър Стармър.
В коалицията участват държави от Европейския съюз и други международни партньори, сред които Норвегия, Канада, Турция, Австралия, Нова Зеландия и Япония. Форматът не е част от структурите на НАТО или ЕС, а представлява доброволно обединение на държави, които координират действията си в подкрепа на Киев.
Основните цели на коалицията са да осигурява дългосрочна военна и финансова подкрепа за Украйна, да координира натиска върху Русия и да изработи гаранции за сигурността на украинската държава при евентуално мирно споразумение.
Сред обсъжданите идеи е създаването на многонационални сили, които биха могли да бъдат разположени в Украйна след прекратяване на военните действия. Целта им би била да възпират нова руска агресия и да подпомагат запазването на мира.
Коалицията подчертава, че бъдещото мирно споразумение трябва да гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна, а решенията за бъдещето на страната не могат да бъдат вземани без участието на Киев.