„Коалицията на желаещите“ се събира в Берлин, за да координира позицията си за Украйна

ТАРАЛЕЖ припомня, че „Коалицията на желаещите“ е международна група от държави, обединени около подкрепата за Украйна и търсенето на гаранции за сигурността на страната след прекратяването на бойните действия.

Инициативата беше подета през февруари 2025 г. по инициатива на френския президент Еманюел Макрон, а официално беше обявена през март същата година от бившия британски премиер Киър Стармър.

В коалицията участват държави от Европейския съюз и други международни партньори, сред които Норвегия, Канада, Турция, Австралия, Нова Зеландия и Япония. Форматът не е част от структурите на НАТО или ЕС, а представлява доброволно обединение на държави, които координират действията си в подкрепа на Киев.

Основните цели на коалицията са да осигурява дългосрочна военна и финансова подкрепа за Украйна, да координира натиска върху Русия и да изработи гаранции за сигурността на украинската държава при евентуално мирно споразумение.

Сред обсъжданите идеи е създаването на многонационални сили, които биха могли да бъдат разположени в Украйна след прекратяване на военните действия. Целта им би била да възпират нова руска агресия и да подпомагат запазването на мира.

Коалицията подчертава, че бъдещото мирно споразумение трябва да гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна, а решенията за бъдещето на страната не могат да бъдат вземани без участието на Киев.