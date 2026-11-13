Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Служителите, които изпълняват същински полицейски функции на терен, няма да бъдат съкращавани. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на заседание на Съвета за социално партньорство, на което политическото ръководство на ведомството и синдикалните организации обсъдиха финансовата рамка за МВР в проекта за Закона за държавния бюджет.

Министърът обясни, че в хода на разговорите с Министерския съвет и Министерството на финансите е договорено запазването на числеността на състава, натоварен с непосредствени полицейски задачи.

„Голямата цел беше да не се стигне до осакатяване на структурите, които осъществяват същинската полицейска работа. Постарали сме се дейността на МВР да не бъде засегната“, подчерта Демерджиев.

Той добави, че до автоматични уволнения няма да се стигне.

Ако се наложат структурни реформи, приоритет ще бъде преназначаването на кадрите на подходящи свободни позиции в системата, а прекратяване на договорите ще се предприема само при липса на друга алтернатива. По думите му подходът към работещите пенсионери в системата ще бъде индивидуален, като ще се преценява какви функции изпълняват и дали има кой да ги замести.

Относно възнагражденията вътрешният министър призна, че текущото финансово състояние на държавата не позволява увеличение на заплатите през 2027 г. Той акцентира върху нуждата от по-стриктно управление на ресурсите и свиване на разходите извън фонд „Работна заплата“, което в перспектива би освободило ресурс за по-високи доходи и по-добро материално-техническо обезпечаване на ведомството.

По време на срещата беше засегната и темата за статистиката на състава. Демерджиев посочи, че досега към Евростат са изпращани данни, които изкривяват реалната картина за броя на полицаите спрямо населението на страната, и обяви, че още тази година институцията ще подаде коректна информация.