Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Столичната община въведе зелена вълна по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в отсечката от ул. „Поп Груйо“ до разклона за кв. „Враждебна“. Целта на мярката е да облекчи трафика и да осигури по-бърза връзка с метрото, съобщиха от общинския пресцентър.

Благодарение на новата синхронизация на светофарните уредби времето за преминаване през трасето се съкращава три пъти. Промяната обхваща както леките автомобили, така и автобусите на градския транспорт по линии 112, 117, 118 и 119.

От администрацията посочват, че целта е движението да стане по-плавно и да се спести време на пътуващите, които досега са губили часове в чакане и задръствания. Новата организация е резултат от детайлен анализ на трафика и адаптиране на светофарите спрямо реалното натоварване в района.

Въвеждането на зелена вълна при спазване на разрешената скорост намалява и предпоставките за рисково шофиране. От Столичната община обаче напомнят, че по-бързото преминаване не отменя правилата, и призовават шофьорите да карат отговорно и съобразено с пътните условия, тъй като безопасността зависи от поведението на всеки участник в движението.

Синхронизираният трафик ще улесни значително жителите на кварталите Враждебна, Кремиковци, Челопечене и Ботунец, както и на Бухово и селата Желява, Яна и Горни Богров, които ще стигат много по-бързо до новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“.