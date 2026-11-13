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Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Британката с български корени ще бъде специален гост на събитието

Бургас се готви за едно от най-очакваните събития в бойните спортове у нас, а MAX FIGHT 67 ще има и специален гост. Световноизвестната ММА състезателка с български корени Дакота Дичева ще присъства на бойната галавечер, която ще се проведе на 28 ноември в спортна зала „Младост“ в града.

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Непобедената шампионка на PFL ще бъде специален почетен гост на бойната галавечер и отправи лично видеообръщение към българската публика. „Здравейте, българи! Връщам се в България за MAX FIGHT 67! Ще се радвам да ви видя всички в Бургас! Хайде!“, заяви Дакота Дичева, чийто баща е от Самоков.

MAX FIGHT 67 е насрочен за 28 ноември от 17:30 часа, като организаторите подготвят богата бойна програма с международни сблъсъци и сериозни спортни предизвикателства.

Сред акцентите на вечерта е двубоят между турчина Бурак Пойраз и молдовеца Денис Цапу по правилата на муай-тай с ММА ръкавици. Победителят ще получи възможност да се превърне в претендент номер едно за шампионския пояс на веригата.

Публиката в Бургас ще има възможност да стане свидетел и на сериозни български участия, както и на оспорвани двубои за престижни отличия.

 

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