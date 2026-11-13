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Глоба от 11 млн. евро за Tinder заради нарушаване на личните данни

Глоба от 11 млн. евро за Tinder заради нарушаване на личните данни
Pixabay

Решението ще бъде обжалвано, заявиха от компанията

Ирландската комисия за защита на данните (DPC) наложи глоба от 11 милиона евро на компанията майка на приложението за запознанства TinderMatch, заради неспазване на европейския Общ регламент относно защитата на данните (GDPR). Това съобщава RTE.

Санкцията е свързана с инструмент в платформата, който позволява на потребителите да изискат копие от личните си данни. Комисарят по защита на данните Нийв Суини обясни, че глобата е наложена, тъй като инструментът на Tinder е предоставял на хората само малка част от информацията, която приложението реално съхранява за тях.

„Това, което получавате, е броят пъти, в които сте плъзнали наляво или надясно в определен ден, часът на влизане в профила ви или броят съвпадения, които сте направили за деня“, посочи Суини. Тя уточни, че в справката не са били включени редица аналитични данни, сред които полът на потребителя, точните географски координати (географска ширина и дължина), градът, от който е осъществен достъпът, както и други видове информация.

Втората част от решението на регулатора задължава компанията да промени инструмента си така, че да предоставя всички относими данни, както и изрично да посочва коя информация не може да бъде разкрита от съображения за поверителност.

От Match вече обявиха, че ще обжалват санкцията, което означава, че плащането на глобата ще бъде отложено до произнасянето на Съда на Европейския съюз. „Получихме решението на ирландския регулатор и решихме да го обжалваме. Tinder съдействаше на комисията по време на цялото разследване и ние заставаме зад защитата на личните данни, която сме изградили за нашите потребители“, се казва в официалната позиция на компанията.

От 2021 г. насам ирландският регулатор е наложил глоби за почти 4,5 милиарда евро на технологични компании, но до момента реално са платени едва 20 милиона евро заради продължаващите съдебни обжалвания. Комисар Суини изрази надежда, че в рамките на следващите 12 до 18 месеца Съдът на ЕС ще излезе с решение, което да отблокира реалното събиране на наложените санкции.

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