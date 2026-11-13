Дейвид Бекъм влиза в Залата на славата на американския футбол

Дейвид Бекъм ще бъде приет в Националната футболна зала на славата на САЩ. Бившият английски национал е сред шестимата избрани за Клас 2027, обяви селекционният комитет.

В групата са още двукратните световни шампионки с националния отбор на САЩ Меган Рапино и Джули Ъртц, бившият нападател на американския тим Джоузи Алтидор, някогашният селекционер на мъжкия национален отбор Лотар Осиандер и звездата във футзала Тату. Церемонията по приемането им е насрочена за 16 април 2027 г. в Тексас.

Бекъм прекара последните години от състезателната си кариера в Мейджър Лийг Сокър с Лос Анджелис Галакси. Той спечели шампионската титла през 2011 и 2012 г., а пристигането му привлече допълнително международно внимание към американското първенство.

Днес 51-годишният англичанин е съсобственик на Интер Маями, клуба, който се превърна в една от най-разпознаваемите организации в МЛС.