Новини
Търси
Подкаст
Общество

ГДБОП участва в международна операция срещу хакери: Иззети са 235 сървъра и 257 домейна

ГДБОП участва в международна операция срещу хакери: Иззети са 235 сървъра и 257 домейна
Снимка: Европол

Разкрити са над 6 милиона набора от данни на жертви, използвани за кибератаки, изнудване и търговия с открадната информация

Български служители от дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП участваха в мащабна международна операция, при която беше разбита инфраструктурата на три вида зловреден софтуер – Gootloader, CastleRAT и StealC. В рамките на акцията са иззети 235 сървъра и 257 домейна, съобщиха от ГДБОП.

При разследването са идентифицирани над 6 милиона набора от данни на жертви, притежавани от киберпрестъпниците. Информацията е била използвана за незаконна търговия и последващи хакерски атаки.

Операцията с кодово име ENDGAME е проведена от правоохранителните органи на девет държави под координацията на Европол и Евроджъст. Тя е насочена срещу инфраструктура, използвана за разпространение на зловреден софтуер, кражба на данни и атаки с цел изнудване.

Една от основните цели е Gootloader – зловреден софтуер, разпространяван чрез заразени сайтове и подвеждащи документи. При акцията са изключени 14 сървъра и 218 домейна, а 681 компрометирани уебсайта са почистени.

Другата засегната мрежа е CastleRAT, която позволява на хакерите да управляват заразени компютри от разстояние, да блокират системи и да изискват откуп. Иззети са 120 сървъра и 39 домейна.

Третият вид зловреден софтуер – StealC, е предназначен за кражба на пароли, данни за достъп и цифрови идентичности. От юни 2026 г. са премахнати над 10 сървъра, свързани с него.

Европол съобщи, че засегнатите потребители ще могат да проверят дали данните им са компрометирани чрез платформи като Have I Been Pwned, DIVD, CheckjeHack, NoMoreLeaks и други организации за киберсигурност.

От ГДБОП препоръчват на потребителите на WordPress да сменят паролите си, да активират двуфакторна автентикация и да инсталират последните актуализации за сигурност, за да намалят риска от нови атаки.

Още по темата

Акция на ГДБОП в Перник: Двама са задържани при разследване за данъчни измами и пране на пари

Акция на ГДБОП в Перник: Двама са задържани при разследване за данъчни измами и пране на пари

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

ГДБОП и ДАНС влязоха в Община Бойчиновци, разпитват работници за обществена поръчка

ГДБОП и ДАНС влязоха в Община Бойчиновци, разпитват работници за обществена поръчка

ГДБОП с предупреждение преди Черния петък: Фалшиви сайтове примамват с намаления до 95%

ГДБОП с предупреждение преди Черния петък: Фалшиви сайтове примамват с намаления до 95%

Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Водещи

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

  • Преди 2 минути
Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

  • Преди 6 минути
Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

  • Преди 6 минути
Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

  • Преди 12 минути
Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

  • Преди 21 минути
Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

  • Преди 26 минути
Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

  • Преди 29 минути
Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

  • Преди 35 минути
Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

  • Преди 40 минути
Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

  • Преди 41 минути
Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

  • Преди 44 минути
Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

  • Преди 51 минути
Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

  • Преди 51 минути