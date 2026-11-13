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България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога
Снимка: AP/БТА

73% от българите смятат проблема за сериозен, показва първото проучване на Агенцията на ЕС за наркотиците

Шестима от всеки десет европейци определят наркотрафика и употребата на наркотици като сериозен проблем в района, в който живеят. България заема трето място сред държавите от ЕС по този показател с 73%, като пред нея са единствено Кипър и Люксембург, сочи първото проучване на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците.

Агенцията започна работа през 2024 г., като замени Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Седалището ѝ е в Лисабон.

В допитването са участвали 95 883 души на възраст над 15 години от 35 държави. Сред тях са 27-те членки на ЕС, както и Норвегия, Турция, Молдова, Северна Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Резултатите за държавите от ЕС се основават на отговорите на 76 766 респонденти. В Кипър делът на хората, които определят наркотиците като сериозен местен проблем, достига 78%, а в Люксембург е 75%. Най-ниски стойности са отчетени в Дания (44%), Полша (48%) и Финландия (49%).

Почти половината от анкетираните европейци (49%) смятат, че наркотрафикът в техния район се е увеличил през последните пет години.

Сред останалите изводи от проучването са, че 39% от участниците определят проблемите с психичното здраве като водещо предизвикателство за общественото здраве, свързано с наркотиците. За 30% основен проблем за обществената безопасност е участието на деца и тийнейджъри в наркотрафика.

Данните показват още, че 48% от респондентите смятат, че могат лесно да се сдобият с канабис в рамките на 24 часа.

45% от анкетираните подкрепят предоставянето на помощ и подкрепа за хората, които употребяват наркотици и имат досег с правосъдната система.

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