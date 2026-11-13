Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени и преработени. Това е заявил вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на среща с родители на деца с увреждания в парламента.

За думите му съобщи една от майките, присъствала на срещата. От свои източници в Министерството на финансите БТВ потвърди новината.

Недоволството на родителите е заради предложените промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха остра реакция сред семействата на деца с увреждания. Те се опасяват, че новите текстове ще засегнат възможността им да бъдат лични асистенти на собствените си деца и ще ограничат трудовите и социалните им права.

Майките настояват да могат да продължат да работят на осемчасов трудов договор, докато полагат грижи за децата си. Те подчертават, че не искат специално отношение, а сигурност и възможност да продължат да се грижат за семействата си.

„Не може, господин Радев, да ни предаде така. Ние си гледаме децата, не искаме нищо повече“, заяви една от майките.