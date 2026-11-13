Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

Глобата на "Кауфланд" от 76 милиона евро стана водеща тема в парламента. Опозицията отправи критики както към веригата, така и към правителството. А управляващото мнозинство запази мълчание, обобщи БТВ.

Първо от ГЕРБ критикуваха поведението на изпълнителния директор на "Кауфланд" Михаил Петров, който вчера заяви, че ако веригата напусне България, то фалита на КТБ ще се усети като "летен бриз".

"Това правителство може да изнерви всеки. Абсолютно недопустимо и все пак да не забравяме, че е българин. Немец надали така ще се изкаже по такава тема. Но вече много клишета се казаха. Недопустимо, ненужно", заяви Борисов.

Той направи и предположение защо веригите са водеща тема през последните дни.

"Според мен някой от олигарсите на Радев се огледал във веригите, в техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят. Те са си за гонене", посочи лидерът на ГЕРБ.

"Демократична България" призоваха да няма натиск върху чуждите инвеститори, но и те да спазват добрия тон.

"Трябва да е ясно първо на шефа на "Кауфланд", на представител на самата компания. Нямат никакво право да се държат и да имат подобно арогантно отношение към българските граждани, към потребителите, да имат нелоялни търговски практики по отношение на българските производители", коментира съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Отговорност за думите на Михаил Петров поиска и председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Безпрецеднетно посегателство от чужда фирма върху финансовия суверенитет на България. Управителят на "Кауфланд" си позволи да заплаши българската държава с последици, сравними с фалита на КТБ. Това е наказуемо деяние според наказателния кодекс", заяви Костадин костадинов, председател на ""Възраждане".

Темата не са коментирали все още от управляващата партия и от ДПС.

Към момента от „Прогресивна България“ не са коментирали темата и засега нямат намерение да правят изявление по нея.

Задочният спор между управляващите и търговските вериги обаче продължава вече няколко месеца. Той започна с приемането на два законопроекта, които целяха да регулират цените на хранителните продукти и да предоставят повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Оттогава се чуват две основни тези. Едната е на бизнеса – че по този начин се ограничава свободната търговия. Другата е на управляващите – че всъщност става въпрос единствено за контрол и установяване на нарушения, и нищо повече.

Така че вероятно задочният спор ще продължи и през следващите дни.

От БТВ са потърсили позицията и на "Кауфланд". В четвъртък стана ясно, че ще обжалват наложената им глоба от 76 милиона евро. Няма отговор и на въпросите ни, свързани с коментарите на политиците в Народното събрание.