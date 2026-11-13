Синер с перфектен баланс срещу участниците във Финалите на ATP в Торино

Яник Синер няма да защитава титлата си на Финалите на ATP в Торино. 25-годишният италианец не е играл от победата над Александър Зверев във финала на „Уимбълдън“ през юли. Контузията в коляното го извади от игра през втората половина на сезона и го принуди да прекрати кампанията си предсрочно.

Отсъствието му е сериозна загуба за турнира, който започва следващата седмица пред родна публика. Синер спечели последните две издания на Финалите на ATP, без да загуби сет, и се надяваше да се бори за трета поредна титла.

Италианецът завърши сезона с 12 победи и нито една загуба срещу седем от осемте тенисисти, класирали се за турнира. Единственият участник, срещу когото не се е изправял през 2026 г., е сънародникът му Флавио Коболи. Сред победените от Синер са Зверев, Карлос Алкарас, Даниил Медведев, Бен Шелтън, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар.

Сред най-значимите му успехи през годината са победата над Алкарас във финала в Монте Карло и триумфът срещу Зверев на „Уимбълдън“. Синер надделя и над Медведев във финала в Индиън Уелс, след което го победи отново на полуфиналите в Рим.

След като обяви, че няма да играе повече през 2026 г., Синер насочи вниманието си към възстановяването и подготовката за следващия сезон. Той посочи Откритото първенство на Австралия като цел за завръщане, но заяви, че няма да прибързва с възстановяването си.