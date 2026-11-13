България с две шести места на Световното по скокове на батут

Елена Михайлова и Георги Беловодски завършиха на шесто място в индивидуалните финали при най-малките на Световното първенство по скокове на батут в Нандзин, Китай. Двамата бяха сред шестимата най-добри в своите категории.

Михайлова събра 49,65 точки във финала. Тя си осигури място сред най-добрите, след като зае седмата позиция в квалификациите с резултат 91,92 точки. В надпреварата участваха 90 състезателки, сред които представители на Китай, Русия и Беларус. Другата българка Никол Филипова остана десета в квалификациите с 90,90 точки.

При момчетата Беловодски също завърши шести във финала с 49,20 точки. Световната титла спечели Максим Шарбаков от Беларус, а Ивилин Маджаров зае 29-о място сред 84 участници.

Калоян Петров беше близо до финала при младежите от 17 до 21 години. Българинът остана първа резерва с 105,26 точки, само 0,08 точки зад осмото място. Пресиян Въндев завърши 23-и със 101,26 точки сред 82 състезатели. В същата възрастова група при девойките Марияна Узунова също се класира 23-а, като постигна 93 точки.

В неделя Михайлова и Маджаров ще представят България във финала на смесените синхронни скокове. Филипова пък пристигна в Нандзин след силното си представяне на предишното Световно първенство в Памплона, където спечели сребърен медал в индивидуалната надпревара и още едно сребро в синхронните скокове заедно с Михайлова.