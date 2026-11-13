След катастрофата на "Тракия" с над 50 коли: Казаха ни да бягаме, а бяхме затворени в автобуса

Четирима от шестимата пострадали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, лекувани в бургаската болница „Сърце и мозък“, се прибират по домовете си. Сред тях са три пенсионерки от град Левски, които пътували за рехабилитация в санаториум в Несебър, съобщи БТВ.

Вместо до лечебното заведение жените стигнали до болницата, след като автобусът им се ударил в румънски тир, а след това бил блъснат отзад от друг камион, натоварен с жито.

Дамите все още помнят удара, счупените стъкла и житото, което се изсипало в краката им. Спомнят си и ужаса, докато спасителите разбивали прозорците на автобуса, за да ги извадят.

„Когато си сложих багажа, вътре даже имаше жито“, разказва една от пострадалите жени.

Друга си спомня паниката, след като видяла горящ автомобил в близост до автобуса.

„Казаха ни: „Всеки момент автобусът ще гръмне, бягайте, бягайте“. Къде да бягаме? Няма къде да бягаме, като сме затворени вътре“, разказва трета.

Жените изразяват огромната си благодарност към медиците, които са се погрижили за тях, и най-вече към екипа на проф. Асен Балтов.

Благодарни са и на мъж, който след катастрофата излязъл от автомобила си и се опитал да предупреди останалите шофьори за опасността в гъстата мъгла.

Междувременно част от пенсионерите, пътували в автобуса, са успели да стигнат до санаториума в Несебър, където е трябвало да започне лечението им.

От болницата съобщиха, че състоянието на румънския шофьор на тир, пострадал при катастрофата, продължава да бъде тежко. Той остава в кома.

По-добри са новините за пострадалия лекар от детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас.

Медикът вече е изведен от реанимацията и е преместен в отделението по ортопедия на болница „Сърце и мозък“.