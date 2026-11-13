Новини
Търси
Подкаст
Общество

След катастрофата на "Тракия" с над 50 коли: Казаха ни да бягаме, а бяхме затворени в автобуса

След катастрофата на "Тракия" с над 50 коли: Казаха ни да бягаме, а бяхме затворени в автобуса
Снимка: БТА

Три жени, изписани вече от болница, благодарят на мъж, излязал от колата си и предупредил останалите

Четирима от шестимата пострадали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, лекувани в бургаската болница „Сърце и мозък“, се прибират по домовете си. Сред тях са три пенсионерки от град Левски, които пътували за рехабилитация в санаториум в Несебър, съобщи БТВ.

Вместо до лечебното заведение жените стигнали до болницата, след като автобусът им се ударил в румънски тир, а след това бил блъснат отзад от друг камион, натоварен с жито.

Дамите все още помнят удара, счупените стъкла и житото, което се изсипало в краката им. Спомнят си и ужаса, докато спасителите разбивали прозорците на автобуса, за да ги извадят.

Когато си сложих багажа, вътре даже имаше жито“, разказва една от пострадалите жени.

Друга си спомня паниката, след като видяла горящ автомобил в близост до автобуса.

„Казаха ни: „Всеки момент автобусът ще гръмне, бягайте, бягайте“. Къде да бягаме? Няма къде да бягаме, като сме затворени вътре“, разказва трета.

Жените изразяват огромната си благодарност към медиците, които са се погрижили за тях, и най-вече към екипа на проф. Асен Балтов.

Благодарни са и на мъж, който след катастрофата излязъл от автомобила си и се опитал да предупреди останалите шофьори за опасността в гъстата мъгла.

Междувременно част от пенсионерите, пътували в автобуса, са успели да стигнат до санаториума в Несебър, където е трябвало да започне лечението им.

От болницата съобщиха, че състоянието на румънския шофьор на тир, пострадал при катастрофата, продължава да бъде тежко. Той остава в кома.

По-добри са новините за пострадалия лекар от детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас.

Медикът вече е изведен от реанимацията и е преместен в отделението по ортопедия на болница „Сърце и мозък“.

Още по темата

В стабилно състояние са 16 души, пострадали в катастрофата на АМ "Тракия"

В стабилно състояние са 16 души, пострадали в катастрофата на АМ "Тракия"

Антиправителствените протести в Албания продължават вече 166 дни с искане за оставката на Еди Рама

Антиправителствените протести в Албания продължават вече 166 дни с искане за оставката на Еди Рама

14 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие

14 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Водещи

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

  • Преди 7 минути
Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

  • Преди 12 минути
Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

  • Преди 13 минути
Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

  • Преди 14 минути
Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

  • Преди 14 минути
Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 20 минути
Официално: Левски има нов Футболен директор

Официално: Левски има нов Футболен директор

  • Преди 23 минути
Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

  • Преди 31 минути
Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

  • Преди 36 минути
Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

  • Преди 55 минути