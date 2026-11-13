Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Жертвите на катастрофата на автомагистрала „Тракия“ станаха 12, след като в четвъртък един от тежкоранените почина вследствие на травмите си в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Днес се очаква още четирима от пострадалите да бъдат изписани от болница „Сърце и мозък“ в Бургас, съобщиха от Министерството на здравеопазването.