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Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"
Снимка: БТА

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен под наблюдение остават 15 души.

Жертвите на катастрофата на автомагистрала „Тракия“ станаха 12, след като в четвъртък един от тежкоранените почина вследствие на травмите си в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Днес се очаква още четирима от пострадалите да бъдат изписани от болница „Сърце и мозък“ в Бургас, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

След изписването им в „Сърце и мозък“ ще останат трима пациенти, един от които е в тежко състояние. Друг пострадал е настанен в бургаската болница „Дева Мария“ с опасност за живота.

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен под наблюдение остават 15 души. Всички те са в стабилно състояние. Още шестима пострадали са във ВМА – Сливен. 

Петима пациенти се лекуват в ямболската болница „Св. Пантелеймон“. Четирима от тях са в стабилно състояние, а един продължава да е в тежко състояние.

Двама от пострадалите са настанени във ВМА – София.

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