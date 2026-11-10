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Лияна Панделиева за катастрофата с 50 коли на "Тракия": Пострадалите си правили клипчета в насрещното

Лияна Панделиева за катастрофата с 50 коли на "Тракия": Пострадалите си правили клипчета в насрещното
Снимка: БТА

На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Светлоотразителите на мантинелите не съществуват, пише тя

Току що научих, че част от пострадалите на магистрала "Тракия" са спрели в насрещното платно, за да снимат мелето - клипчета да правят - и така са станали жертви. Това написа съветникът на министъра на туризма Илин Димитров - Лияна Панделиева, известна като Лицето на демокрацията.
 
Ето нейния пост:
За стила на шофиране при тежки условия няма да говоря. Но ще кажа друго:
В Сърбия с изключително ярка бяла боя плюс табели е указано с каква скорост да шофираш, ако виждаш от маркировката три големи бели точки, две точки или една точка.
На магистрала "Тракия" маркировка НЯМА! Светлоотразителите на мантинелите всъщност не съществуват. Нощем, в дъжд и в мъгла всеки шофира на ръба на оцеляването. ВСЕКИ ПЪТ!
Магистралата ни - щото за цяла България тя е една - е за убиване! 

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