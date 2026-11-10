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Венсан Компани се завърна към работните си задължения

Венсан Компани се завърна към работните си задължения
AP/БТА

Треньорът на баварците най-вероятно ще води отбора срещу Кьолн

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани се завърна в тренировъчната база на клуба, съобщава TZ. Белгиецът е готов да се завърне към работните си задължения, след като на 23 октомври загуби съзнание по време на тренировка на втория отбор на баварците. След това той прекара няколко дни в болница. 

Компани е посетил своя офис на "Забенер Щрасе", след което иска да провери състоянието на контузените футболисти, като Луис Диас

Очаква се Венсан Компани да бъде обратно на резервната скамейка на Байерн в мача с Кьолн след международната пауза в Бундеслигата. В негово отсъствие начело на отбора беше неговият помощник Аарън Данкс. 

 

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