Венсан Компани се завърна към работните си задължения

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани се завърна в тренировъчната база на клуба, съобщава TZ. Белгиецът е готов да се завърне към работните си задължения, след като на 23 октомври загуби съзнание по време на тренировка на втория отбор на баварците. След това той прекара няколко дни в болница.

Компани е посетил своя офис на "Забенер Щрасе", след което иска да провери състоянието на контузените футболисти, като Луис Диас.

Очаква се Венсан Компани да бъде обратно на резервната скамейка на Байерн в мача с Кьолн след международната пауза в Бундеслигата. В негово отсъствие начело на отбора беше неговият помощник Аарън Данкс.