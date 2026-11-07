Байерн не се затрудни с неудобен съперник в Бундеслигата

Байерн Мюнхен победи с 2:1 като гост един от неудобните си съперници Майнц 05 в мач от 9-ия кръг на Бундеслигата. Точни за успеха на баварците бяха Йозуа Кимих в 14-ата минута и Ленарт Карл в 57-ата. За домакините се разписа Филип Тийц в последните секунди на двубоя. Две асистенции за успеха на шампионите записа Хари Кейн. В края на първата част контузия получи Мануел Нойер.

С успеха Байерн събра 21 точки и заема първо място във временното класиране. Майнц е в средата на класирането с 10 точки.

Срещата започна с тотална доминация на Байерн. Дани да Коста сбърка в своята половина, което позволи на Хари Кейн да овладее. Англичанинът подаде към Йозуа Кимих, който с брилянтен удар от границата на наказателното поле вкара за 0:1.

Пет минути преди края на първата част Майнц стигна до гол, който обаче беше отменен. Мануел Нойер не успя да се намеси добре при центриране от свободен удар отляво. Лий Джае-Сунг с глава на далечната греда прати топката във вратата. Оказа се обаче, че кореецът е в засада. В тази ситуация контузия получи Нойер и беше заменен от Йонас Урбих.

В 57-ата минута Байерн стигна до втори гол. Хари Кейн получи извеждащ пас от Конрад Лаймер. Англичанинът овладя топката и отправи удар, който беше блокиран. Топката остана в нападателя, а той пусна към Ленарт Карл. Младокът отблизо се разписа за 0:2.

В 72-ата минута баварците можеше да вкарат и трети гол. Алфонсо Дейвис проби отляво и подаде към Майкъкл Олисе на границата на наказателното поле. Французинът отправи удар, който премина опасно над вратата.

Майнц върна един гол в третата минута на добавеното време. Разписа се Филип Тийц с глава след центриране отляво.