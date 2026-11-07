България получи над 245 млн. евро за военната помощ за Украйна: Какво показват данните?

България е получила общо 245 231 834 евро като компенсация за предоставената на Украйна военна и военно-техническа помощ в периода от 2022 г. до октомври 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов на въпроси на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев, публикуван на сайта на Народното събрание, съобщава БТА.

Според представените данни основната част от възстановените средства са получени по двустранни споразумения със съюзни държави.

По линия на тези споразумения България е получила 240 120 000 евро, а още 5 111 833,89 евро са постъпили чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (European Peace Facility - EPF).

Министърът уточнява, че средствата по европейския механизъм представляват възстановяване на дължими вноски на Министерството на отбраната към Европейския съюз за съответните години.

За периода от 2022 г. до октомври 2026 г. България е изпратила 11 пакета военна помощ за Украйна, включващи боеприпаси и въоръжение. Общата им стойност възлиза на близо 340 млн. евро.

Отговорът на министъра съдържа и информация за средствата, получени по инвестиционни програми в областта на отбраната.

През 2024 г. страната е получила 29,4 млн. евро, които са разходвани за капиталови дейности по Инвестиционната програма за национални проекти.

За 2025 г. са получени 178 220 000,20 евро. От тях 122 008 648,52 евро са предназначени за разходи по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025–2028 г.

Останалите 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет за 2025 г.

За 2026 г. са получени още 32,5 млн. евро, които са централизирани в държавния бюджет. По думите на министъра до момента тези средства не са били осигурени за извършване на разходи по бюджета на Министерството на отбраната.

Димитър Стоянов посочва и че България не е получила компенсация за бронираната транспортна техника, предоставена на Украйна от Министерството на вътрешните работи.

Въпреки че МВР е подготвило и изпратило необходимите документи за възстановяване на разходите, страната е получила отговор, че те не подлежат на компенсация.

Предоставената информация показва размера на възстановените средства за военната помощ, но разликата между стойността на изпратеното въоръжение и получените компенсации не означава непременно, че цялата оставаща сума подлежи на възстановяване.

Данните са оповестени на фона на решението на правителството, обявено в началото на юни, България да не изпраща повече оръжия на Украйна.

Публикуваният парламентарен отговор дава информация както за стойността на предоставената военна помощ, така и за средствата, възстановени на страната чрез европейски механизми и споразумения със съюзни държави.