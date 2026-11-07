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Иво Христов: В Бюджет 2027 се предвижда съкращаване на близо 2000 служители в МВР

Иво Христов: В Бюджет 2027 се предвижда съкращаване на близо 2000 служители в МВР
БТА

Вицепремиерът защити представянето на бюджета в УНСС и отхвърли твърденията за посегателство върху втория пенсионен стълб

Близо 2000 служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) се предвижда да бъдат съкратени като част от административната реформа, заложена в Бюджет 2027. Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.

По думите му правителството предприема мерки за ограничаване на бюджетния дефицит и държавните разходи, като същевременно запазва социалните приоритети.

Христов заяви, че българските граждани два пъти през тази година са потвърдили доверието си към "Прогресивна България", подкрепяйки политиката на нормализация и устойчивост.

Вицепремиерът отхвърли твърденията, че кабинетът подготвя прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Според него гражданите трябва сами да решават дали пенсионните им вноски да постъпват в държавното обществено осигуряване, или в частен пенсионен фонд.

Сред предвидените мерки в бюджета Христов открои и увеличаването на данъчните облекчения за родители.

По думите му облекчението за едно дете се увеличава от 3000 на 5000 евро, а за семейства с три и повече деца - от 9000 на 15 000 евро. Предлага се също възможност за приспадане от данъчната основа на разходи до 2000 евро за спорт и извънкласни занимания на деца.

Христов защити и решението на правителството да представи Бюджет 2027 в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), което предизвика критики от опозицията.

"Къде да бъде представен - в институт по ноктопластика? Нормално е там, където е центърът на икономическата академична мисъл, да бъде представен бюджетът", заяви вицепремиерът.

По отношение на сигурността в Черно море Христов подчерта, че България няма да променя позицията си под външен натиск и ще се ръководи от експертните оценки.

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