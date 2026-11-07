Даниел Митов: Представянето на бюджета в УНСС приличаше на "априлски пленум през ноември"

Представянето на Бюджет 2027 в УНСС е неуважение към Народното събрание и към гражданите, които не са гласували за "Прогресивна България". Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов пред NOVA.

Митов отправи остри критики към начина, по който правителството на Румен Радев представи финансовата рамка за следващата година.

"Това е малко като "априлски пленум през ноември". Събрал си собствения си актив, няма въпроси, ръководството докладва, публиката ръкопляска и одобрява", заяви той.

Според депутата управляващите разчитат на парламентарното си мнозинство, но това не означава, че могат да пренебрегват критиките на опозицията.

"Критиките към бюджета, въпросите към хората, които са го съставили, трябва да бъдат чути. Трябва да бъдат чути и от гражданите, които не са гласували за тях", подчерта Митов.

По думите му в Бюджет 2027 са заложени надценени приходи, подценени разходи и липсват реални реформи.

Той разкритикува и темповете, с които правителството планира да ограничи бюджетния дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт едва през 2029 г.

"Румен Радев да престане да се оплаква от наследството, защото това наследство е и негово. Последните години най-много са управлявали негови служебни правителства", коментира депутатът.

Митов обвини кабинета и в липса на достатъчно мерки срещу инфлацията, като предупреди, че високите енергийни цени се отразяват върху бизнеса и потребителите.

От ГЕРБ предлагат държавата да компенсира разходите на бизнеса за електроенергия над 92 евро за мегаватчас. Партията настоява и за намаляване на ДДС върху горивата от 20% на 9%.

Въпреки критиките Митов отчете и положителни мерки в проектобюджета, сред които по-високите данъчни облекчения за деца, увеличението на обезщетението за отглеждане на дете през втората година и средствата за учителски заплати.

Депутатът обаче беше категоричен, че ГЕРБ няма да подкрепи бюджета в сегашния му вид.

"Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето", заяви той.

Митов коментира и президентските избори, като обвини представители на ПП-ДБ, че са отказали разговори за обща дясна кандидатура. Според него това е една от причините да не бъде избран проевропейски десен президент.