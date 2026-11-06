ГЕРБ и ПП-ДБ се скараха за „Топлофикация София“ на фона на авариите в столицата

Липсата на парно и топла вода в столичните квартали „Изток“ и „Мусагеница“ предизвика остър спор между общинските съветници в Столичния общински съвет. Представители на ПП-ДБ и ГЕРБ си размениха взаимни обвинения за състоянието на „Топлофикация София“, натрупаните задължения и забавените решения за бъдещето на дружеството.

Председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров разкритикува изпълнителния директор на дружеството Петър Петров, който не се е явил на предишно изслушване в СОС.

„Искахме да чуем максимално бързо какви са плановете на „Топлофикация София“ за ремонти още в началото на есента. Само че г-н Петър Петров не се яви на изслушване. И сега навсякъде „цъфтят“ аварии – цял „Изток“ и половин „Мусагеница“ са без парно и топла вода. Надяваме се сега да дойде г-н Петров на изслушване“.

Той поиска ръководството на дружеството да представи подробен план за наличните ресурси, броя на ремонтните екипи и приоритетите при отстраняването на авариите. Според Димитров „Топлофикация София“ трябва да даде ясна информация за финансовото си състояние и възможностите си да реагира при подобни ситуации. Той припомни и покупката на тръби за 100 млн. евро преди няколко години, като постави въпроса как се управляват ресурсите на дружеството.

Общинският съветник от ГЕРБ Димитър Вучев се съгласи, че ситуацията е сериозна, но насочи критиките си към държавата. По думите му основният проблем е липсата на диалог и необходимостта от държавна подкрепа заради огромните задължения на топлофикационното дружество.

„Мислех, че сме се събрали да търсим решения, аз също мога да се върна назад“, отвърна Вучев на критиките.

Той обвини „Демократична България“ и природозащитниците, че са саботирали изграждането на RDF инсталацията в София. Според него, ако проектът беше реализиран, столицата нямаше да бъде толкова зависима от природния газ.

Вучев коментира и предложението на Борис Бонев от „Спаси София“ дружеството да премине към ръчно управление. Той изрази съмнение, че зад идеята стоят интереси за назначаване на конкретни хора в надзорния съвет.

Димитров обаче контрира, че RDF проектът е бил провален по времето на управлението на ГЕРБ в София заради забавяне на обществената поръчка. В защита на настоящото ръководство на „Топлофикация София“ Вучев заяви, че то се справя с наличните ресурси и обстоятелства. По думите му дори Илон Мъск начело на дружеството не би могъл да постигне по-добри резултати при сегашната ситуация.

Димитров постави и въпроса за възнагражденията на ръководството. По думите му директорите в борда на дружеството получават около 7000 евро брутно месечно според последните отчети, с които разполага.

В хода на дебата отново беше повдигната и темата за бъдещето на столичната топлофикация.

Димитров припомни, че кметът Васил Терзиев подкрепя идеята за концесиониране на дружеството. Внесен е доклад за възлагане на анализ на Световната банка, който представлява първа стъпка към евентуална концесионна процедура. Предложението обаче остава без движение заради липсата на подкрепа в СОС. Вучев заяви, че концесионирането всъщност е идея на ГЕРБ, а не на кмета Терзиев. На въпрос дали партията би подкрепила подобно решение в настоящия момент, той отговори категорично: „При всички положения“.

Спорът в общинския съвет се разгоря на фона на продължаващите аварии и проблемите с отоплението в столицата, които поставят отново въпроса за състоянието на инфраструктурата и управлението на „Топлофикация София“.