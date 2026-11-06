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Мъж обра два магазина в рамките на минути

Мъж обра два магазина в рамките на минути
БТА

От СДВР работят по случая

Мъж обра два магазина в столичния квартал „Редута“ в рамките на минути, предава НОВА.

Охранителна камера е заснела как извършителят влиза в месарница, насочва се към касата и отмъква оборота само за 30 секунди.

Месарницата е била обрана на 31 октомври около 2:30 часа сутринта. По думите на собствениците няма никакви следи от взлом. Те добавят, че той успява да отвори вратата, да вземе парите от касата, да излезе и да заключи. Открадната сума е 1055 евро.

Обирът е бил преднамерен и човекът е знаел много добре, защото много бързо се ориентира и в магазина, и в самото разположение на касата, къде точно са парите. Според мен е влизал или е бил клиент“, казват потърпевшите.

Мъжът е бил с качулка и лицето му остава скрито.

Кражба е извършена и в съседното кафене. Според собствениците на обраната месарница извършителят е същият човек.

По думите им двата обира не стават по едно и също време. 

От СДВР съобщиха, че вече работят по случая.

Няма официална версия, че крадецът е един и същ, но разследват случая.

 

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