Внимание: Фалшиви сайтове продават билети за "Евровизия 2027" в Бургас

Установени са фалшиви сайтове, които продават билети за песенния конкурс "Евровизия 2027" в Бургас, съобщиха от БНТ.

Българската национална телевизия предупреди феновете да не се доверяват на фалшиви публикации и оферти.

В прессъобщение от телевизията заявиха, че билетите за "Евровизия 2027" ще бъдат пуснати в продажба през януари, като се посочва, че билетите ще бъдат достъпни само чрез официалните платформи.

По-рано от БНТ обясниха, че освен за полуфиналите и големия финал, феновете ще имат възможност да закупят билети и за още 6 предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г.

Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират в платформата Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

Фенове на конкурса вече коментираха, че борбата за билети ще е безмилостно жестока, тъй като Арена "Бургас" е с по-малък капацитет от някои от европейските зали, приемали конкурса досега, съответно това би значело по-малко билети, вероятно на по-високи цени.

Обикновено билетите за "Евровизия" свършват за минути. Последният път продажбата е приключила за 14 минути. Предстои да видим какви шансове ще имат феновете да се доберат до билети за шоуто в Бургас.