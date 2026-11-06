Почина Вежди Рашидов

Почина големият български скулптор Вежди Рашидов.

Тъжната вест съобщи председателя на ГЕРБ Бойко Борисов с пост във Фейсбук.

"Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път. Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки. През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни. Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят. Ще ми липсваш, приятелю!