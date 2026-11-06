Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов

Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов в началото на днешното пленарно заседание.

Големият български скулптор, депутат, общественик и председател на 48-ото Народно събрание Вежди Рашидов почина на 74-годишна възраст тази сутрин след сърдечен удар.

Вежди Рашидов е едно от разпознаваемите имена в българския културен и политически живот през последните десетилетия. Скулптор с международно признание, два пъти министър на културата, народен представител и председател на Народното събрание.

Кариерата му преминава през изкуството, властта, редица обществени спорове и политически скандали.