Новини
Търси
Подкаст
Общество

24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал
БТА

Разследването продължава, като в полицията постъпват и нови сигнали от хора, които твърдят, че са станали жертва на действията му

24-годишен криминално проявен мъж от Камено е задържан по обвинение в изнудване, принуда и нанасяне на телесни повреди с цел имотна облага, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. 

Според разследването мъжът принуждавал различни хора да теглят потребителски кредити от банки и кредитни институции на свое име, след което да му предоставят получените пари. Той обещавал, че ще поеме изплащането на месечните вноски.  Когато потърпевшите го търсели заради неизпълнените му обещания, той ги заплашвал или им нанасял телесни повреди.  

Разследването продължава, като в полицията постъпват и нови сигнали от хора, които твърдят, че са станали жертва на действията му.

 В специализираната операция по задържането са участвали служители на отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас, Районното управление в Камено и сектор „Специализирани полицейски сили“.  

Мъжът е привлечен като обвиняем и първоначално е задържан за срок до 48 часа. С решение на Районния съд в Бургас му е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Той е приведен в ареста към Бургаския затвор.  

В рамките на операцията, проведена под ръководството на Районната прокуратура в Бургас, са разпитани множество свидетели и са извършени претърсвания и изземвания.  

Междувременно по-рано днес полицията съобщи и за друг случай на заплахи заради дългове от бързи кредити. В Царево са задържани трима души, след като мъж и жена подали сигнал за заплахи за физическа саморазправа заради непогасени задължения към две дружества за бързи кредити.

Още по темата

Автомобилите в София са запалени, за да бъдат изнудвани застрахователи за 500 000 евро, обявиха от СДВР

Автомобилите в София са запалени, за да бъдат изнудвани застрахователи за 500 000 евро, обявиха от СДВР

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Служители на фирми за бързи кредити заплашвали мъж и приятелката му в Царево

Служители на фирми за бързи кредити заплашвали мъж и приятелката му в Царево

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Mитрополит Даниил: Има известно подобрение в състоянието на ловчанският митрополит Гавриил

Mитрополит Даниил: Има известно подобрение в състоянието на ловчанският митрополит Гавриил

Водещи

Барселона записа нова победа в Евролигата в София

Барселона записа нова победа в Евролигата в София

  • Току-що
Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

Сълзи и последни думи за Вежди Рашидов: България отдава почит на големия творец

  • Преди 11 минути
Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско

Победата на Лула усложнява плановете на Тръмп за достъп до редкоземните метали на Бразилия

Победата на Лула усложнява плановете на Тръмп за достъп до редкоземните метали на Бразилия

  • Преди 24 минути
Жена загина при пожар в троянското село Белиш

Жена загина при пожар в троянското село Белиш

България изпревари Русия и Сърбия в ранглистата на УЕФА

България изпревари Русия и Сърбия в ранглистата на УЕФА

  • Преди 28 минути
Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Омбудсманът предлага намаляване на ДДС на природния газ за отоплителния период

Колко струва да посетиш 10-те най-добри ресторанта в света?

Колко струва да посетиш 10-те най-добри ресторанта в света?

  • Преди 39 минути
24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

Mитрополит Даниил: Има известно подобрение в състоянието на ловчанският митрополит Гавриил

Mитрополит Даниил: Има известно подобрение в състоянието на ловчанският митрополит Гавриил

ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа

ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа

  • Преди 50 минути
С 39 повече жертви на пътя спрямо 2025 г.: Какво показват данните на МВР?

С 39 повече жертви на пътя спрямо 2025 г.: Какво показват данните на МВР?

  • Преди 57 минути
Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов

Актьори съобщават за забавени заплати

Актьори съобщават за забавени заплати

Кой е Вежди Рашидов и с какво ще го запомним – от скулптурата до върха на политиката

Кой е Вежди Рашидов и с какво ще го запомним – от скулптурата до върха на политиката