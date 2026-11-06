24-годишен от Камено изнудвал хора да теглят кредити, заплашвал ги и ги пребивал

24-годишен криминално проявен мъж от Камено е задържан по обвинение в изнудване, принуда и нанасяне на телесни повреди с цел имотна облага, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Според разследването мъжът принуждавал различни хора да теглят потребителски кредити от банки и кредитни институции на свое име, след което да му предоставят получените пари. Той обещавал, че ще поеме изплащането на месечните вноски. Когато потърпевшите го търсели заради неизпълнените му обещания, той ги заплашвал или им нанасял телесни повреди.

Разследването продължава, като в полицията постъпват и нови сигнали от хора, които твърдят, че са станали жертва на действията му.

В специализираната операция по задържането са участвали служители на отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас, Районното управление в Камено и сектор „Специализирани полицейски сили“.

Мъжът е привлечен като обвиняем и първоначално е задържан за срок до 48 часа. С решение на Районния съд в Бургас му е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Той е приведен в ареста към Бургаския затвор.

В рамките на операцията, проведена под ръководството на Районната прокуратура в Бургас, са разпитани множество свидетели и са извършени претърсвания и изземвания.

Междувременно по-рано днес полицията съобщи и за друг случай на заплахи заради дългове от бързи кредити. В Царево са задържани трима души, след като мъж и жена подали сигнал за заплахи за физическа саморазправа заради непогасени задължения към две дружества за бързи кредити.