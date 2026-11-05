Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

24-годишен криминално проявен мъж от Камено е привлечен като обвиняем по разследване за изнудване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Според полицията той принуждавал хора да теглят потребителски кредити на свое име и да му предават парите, като обещавал да плаща вноските.

Когато потърпевшите го търсели да изпълни уговорката, той ги заплашвал, а в някои случаи им нанасял телесни повреди, посочват от МВР.

При полицейската операция под ръководството на Районната прокуратура в Бургас са извършени претърсвания и изземвания и са разпитани множество свидетели. Мъжът първоначално е задържан за срок до 48 часа, а впоследствие Районният съд в Бургас му е наложил мярка „задържане под стража“.

Разследването продължава. В полицията постъпват нови сигнали от хора, които заявяват, че са били жертви на обвиняемия.

По отделен случай в Царево полицията е задържала трима души, след като мъж и жена подали сигнал за заплахи за физическа саморазправа заради непогасени задължения към две фирми за бързи кредити.