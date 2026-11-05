Новини
Търси
Подкаст
Общество

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Съдът остави мъжа в ареста, а в полицията продължават да постъпват сигнали от хора, които твърдят, че са пострадали

24-годишен криминално проявен мъж от Камено е привлечен като обвиняем по разследване за изнудване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Според полицията той принуждавал хора да теглят потребителски кредити на свое име и да му предават парите, като обещавал да плаща вноските.

Когато потърпевшите го търсели да изпълни уговорката, той ги заплашвал, а в някои случаи им нанасял телесни повреди, посочват от МВР.

При полицейската операция под ръководството на Районната прокуратура в Бургас са извършени претърсвания и изземвания и са разпитани множество свидетели. Мъжът първоначално е задържан за срок до 48 часа, а впоследствие Районният съд в Бургас му е наложил мярка „задържане под стража“.

Разследването продължава. В полицията постъпват нови сигнали от хора, които заявяват, че са били жертви на обвиняемия.

По отделен случай в Царево полицията е задържала трима души, след като мъж и жена подали сигнал за заплахи за физическа саморазправа заради непогасени задължения към две фирми за бързи кредити.

Още по темата

Демерджиев: Заплатите в МВР може да останат без увеличение през 2027 г.

Демерджиев: Заплатите в МВР може да останат без увеличение през 2027 г.

„Гъливеър“ започва директни полети между София и Ереван от 7 ноември

„Гъливеър“ започва директни полети между София и Ереван от 7 ноември

Украйна отчете удари по 30 ключови цели в Русия през октомври, сред тях заводи и военни летища

Украйна отчете удари по 30 ключови цели в Русия през октомври, сред тях заводи и военни летища

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Задържаните в Гурково са на свобода

Задържаните в Гурково са на свобода

"Топлофикация София" пред ТАРАЛЕЖ: Запазваме мълчание до изслушването в Столична община

"Топлофикация София" пред ТАРАЛЕЖ: Запазваме мълчание до изслушването в Столична община

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Водещи

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

  • Току-що
Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

  • Преди 4 минути
Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

  • Преди 9 минути
По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

  • Преди 10 минути
Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

  • Преди 18 минути
Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

  • Преди 21 минути
НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

  • Преди 25 минути
Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

  • Преди 32 минути
Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

  • Преди 35 минути
Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

  • Преди 35 минути
Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

  • Преди 49 минути
Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

  • Преди 51 минути
Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

  • Преди 54 минути
Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

  • Преди 1 час