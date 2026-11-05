Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Бедственото положение в Козлодуй ще бъде удължено до 30 дни заради отклонения в качеството на водата от централното водоснабдяване. Решението е взето на заседание на Областния оперативен щаб във Враца, съобщиха от областната администрация.

Последните лабораторни изследвания показват, че концентрацията на хром е намаляла спрямо първоначално отчетените стойности, но водата все още не отговаря на нормативните изисквания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция във Враца. Частичното бедствено положение беше обявено на 30 октомври, когато във водата бяха отчетени около 90 микрограма хром на литър при допустими 50 микрограма.

Община Козлодуй продължава да осигурява бутилирана вода за детските заведения и кухни, а жителите могат да получат вода от 13 пункта в града. Щабът е обсъдил и възможността за допълнителни доставки на бутилирана вода от държавния резерв.

При проверките в обектите за обществено хранене и питейните заведения досега няма установени нарушения. Предстоят съвместни проверки на здравната инспекция и Областната дирекция по безопасност на храните във Враца.

От ВиК – Враца ще предприемат почистване на шахтовите кладенци, които захранват града. Като дългосрочно решение се предвижда проект за допълнително водоснабдяване на Козлодуй от алтернативен водоизточник.