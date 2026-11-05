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Мусиала отново тренира с Байерн

Мусиала отново тренира с Байерн
AP/БТА

Завръщането на терена на халфа е планирано за след международната пауза

Халфът на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала поднови тренировки с отбора. 23-годишният футболист се е появил на тренировъчното игрище заедно със своите съотборници за първи път от пет седмици и половина насам, съобщава "Билд". 

Баварците не планират да форсират завръщането на Мусиала на терена, като се очаква той да играе отново за отбора след международната пауза през ноември

Джамал Мусиала получи контузия през септември, докато беше в лагера на националния отбор на Германия диагностицирано му беше разкъсване на мускулни влакна на бедрото.

Последния си мач той изигра на 18 септември.

През настоящия сезон Мусиала изигра четири мача във всички турнири с екипа на Байерн, в които отбеляза два гола и направи една асистенция.

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