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Тежък удар за Байерн след Дер Класикер: Сайбари е опериран, Гнабри също е контузен

Тежък удар за Байерн след Дер Класикер: Сайбари е опериран, Гнабри също е контузен
АП/БТА

Двамата напуснаха принудително мача с Борусия Дортмунд, а Майкъл Олисе също получи травма

Проблемите с контузени футболисти в Байерн Мюнхен се задълбочиха след равенството 2:2 срещу Борусия Дортмунд. Исмаел Сайбари и Серж Гнабри ще бъдат извън игра за неопределен период, съобщиха от германския шампион.

Сайбари е получил разкъсване на синдесмозната връзка в десния глезен и вече е претърпял успешна операция. Мароканският национал напусна принудително терена, а след срещата си тръгна от стадиона с патерици.

Само две минути след него от игра беше заменен и Гнабри. Прегледите са установили мускулна контузия в задната част на лявото му бедро. Германският национал ще започне рехабилитация, след което му предстои нов лекарски преглед.

„Сайбари и Гнабри засега няма да играят за Байерн, но все още не можем да уточним за колко време става въпрос“, обявиха от клуба.

В края на двубоя контузия получи и Майкъл Олисе. В списъка с травмирани футболисти на баварците са още Мануел Нойер, Луис Диас, Джамал Мусиала и Йонас Урбиг.

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