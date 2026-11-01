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Възстановено е движението през прохода Петрохан

Възстановено е движението през прохода Петрохан

Заради катастрофа движението в прохода бе ограничено

Движението през прохода Петрохан по път II-81 в района на Бързия е възстановено, след като по-рано днес там стана катастрофа между два леки автомобила, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

Заради катастрофата, която стана около 14:30 часа, временно движението в прохода бе ограничено и в двете посоки, а впоследствие трафикът се осъществяваше двупосочно в една лента и се регулираше от „Пътна полиция“.

Към момента пътното платно вече е почистено и движението е пуснато и в двете посоки, уточниха от Областното пътно управление.

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