Емил Стоименов: Може би ще се почерпим с победата на Йотова тази вечер

Може би ще се почерпим с победата тази вечер. Това заяви в ефира на бТВ съпредседателят на Инициативния комитет на Илияна Йотова Емил Стоименов. По думите му "утре всеки един от нас ще отиде на работа" и страстите са се увеличили. Според него обаче те трябва да се смекчат след изборите и "да работим заедно за едно по-добро българско общество".

Таралеж припомня, че по данни на агенция "Мяра" - двойката Илияна Йотова- Кирил Вълчев печели с 51.1% срещу 44.6% за Андрей Гюров- Георги Кандев. По данни на агенция "Тренд" - двойката Йотова-Вълчев печели с 51.6% срещу 43.4% а Гюров-Кандев. 5% от имащите право на глас за отбелязали "Не подкрепям никого".

Преди балотажа Емил Стоименов бе заявил, че "за да завършим процеса на премахване на сглобката, трябва да гласуваме масово на балотажа за президент".