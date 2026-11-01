Страсбург сложи край на черната серия с разгром над Оксер

Страсбург разгроми Оксер с 5:1 у дома в мач от деветия кръг на френското първенство. Два късни гола на Гесим Ясин подпечатаха успеха на домакините, които се възползваха и от численото си превъзходство в последния четвърт час.

В 24-ата минута попадение на Марсиал Годо не беше зачетено заради нарушение в атака. Страсбург все пак поведе преди почивката, когато Дарио Есуго се разписа в 41-вата минута.

Десет минути след началото на второто полувреме Годо отново изпрати топката в мрежата и този път голът му беше признат. В 60-ата минута Конрад Хардер реализира дузпа за 3:0.

Камерън Арчър намали изоставането на Оксер в 68-ата минута, но шест минути по-късно гостите останаха с човек по-малко след червен картон на Ламфиа Диубате. Ясин се разписа в 77-ата и 85-ата минута, за да оформи крайното 5:1.

След победата Страсбург събра 10 точки - колкото има и Оксер. Двата отбора заемат съответно 12-о и 13-о място в класирането.